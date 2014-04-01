Аксенов запретил крымским бизнесменам платить налоги в Киев

Самопровозглашенный премьер Крыма Сергей Аксенов потребовал немедленно прекратить любые налоговые платежи крымских предприятий в Киев.

Об этом он заявил на совещании по финансово-экономическим вопросам с руководителями городов и районов Крыма, сообщает Крыминформ.

Аксенову рассказали о том, что некоторые предприятия продолжают платить налоги Украине. "По этим предприятиям немедленно остановить все платежи", - возмутился нелегитимный премьер, услышав об этом.

Он потребовал в течение ближайших суток составить список таких предприятий и решить вопрос со всеми такими предприятиями.

Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным главы республиканской комиссии по проведению референдума Михаила Малышева, 1 млн 233 тыс. человек, или 96,77%, принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

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18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Документ подписали президент РФ Владимир Путин и нелегитимный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, председатель распущенного Верховной Радой Украины парламента Крыма Владимир Константинов, а также «уполномоченный представитель города Севастополь» Алексей Чалый.

27 марта Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о территориальной целостности Украины, в которой референдум, состоявшийся в Крыму, назван незаконным. Данный документ поддержали 100 государств, 11 проголосовали против, в частности, Беларусь, 58 членов генассамблеи воздержались.