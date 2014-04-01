Украина ежегодно теряет от неуплаты налогов до 140 млрд грн

Объем потерь государственного бюджета от использования схем уклонения от уплаты налогов и сборов составляет порядка 140 млрд грн в год, заявил в ходе брифинга в Кабинете министров заместитель министра доходов и сборов Украины Владимир Хоменко.

«Ежегодно от неуплаты налогов и таможенных сборов страна теряет порядка 140 млрд грн. На государственных закупках разворовывается более 100 млрд грн», - сказал Хоменко.

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По его словам, эффективный контроль доходной части бюджета позволит увеличить поступления на 30-40%. По мнению Хоменко, достичь такого результата позволит не только ликвидация экономической преступности, но и контроль расходов и глубокий контроль за оборотом подакцизных товаров.

Ранее Хоменко подчеркивал, что ежегодные потери бюджета от теневого оборота подакцизных товаров составляют не менее 20 млрд грн. Кроме того, он заявлял об инициативе внедрения контроля за расходами, особенно в отношении чиновников, что также в значительной степени послужит борьбе с теневой экономикой, которая, по словам Хоменко, составляет до половины ВВП Украины.