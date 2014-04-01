На едином счете Госказначейства осталось почти 4 млрд гривень

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на конец марта 2014 года составил 3,960 млрд грн, что на 370 млн грн, или на 10,31% больше, чем на конец февраля 2014 года, сообщается на сайте Госказначейства.

По информации Госказначейства, по сравнению с началом года остаток средств на едином счете Госказначейства вырос в 2,3 раза, а в годовом выражении, по сравнению с январем 2013 года, - на 380,5 млн грн, или на 10,63%.

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Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на конец февраля 2014 года составил 3,590 млрд грн, что на 1,131 млрд грн, или на 23,96% меньше, чем на конец января 2014 года.

В течение 2013 года остаток средств на едином счете Госказначейства дважды обновил исторический минимум за последние 10 лет, на начало января и ноября снизившись до 458 и 410 млн грн, соответственно.

По информации Госказначейства, объем средств на едином казначейском счете постоянно изменяется. Рост происходит во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты, снижение - во время пиковых нагрузок по расходам.