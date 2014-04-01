S&P снизило рейтинг Крыма до дефолтного уровня
22:05, 01 апреля 2014Финансы
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Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's понизило кредитный рейтинг Крыма до уровня D (дефолт) из-за пропуска купонной выплаты по облигациям Крыма, номинированным в гривнах.
S&P понизило рейтинг Крыма до дефолтного уровня / uk.wikipedia.org
Как сообщает S&P, Крым пропустил выплату 4,8 млн гривен (18,2 млн рублей) по выпуску бондов на 133 млн гривен (500 млн рублей).
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Агентство отметило, что его действия обусловлены техническими требованиями к кредитному рейтингу и никак не связаны с политическими причинами, передает ИТАР-ТАСС.
Агентство также объявило об отзыве рейтинга Крыма по требованию эмитента.
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