S&P снизило рейтинг Крыма до дефолтного уровня

Как сообщает S&P, Крым пропустил выплату 4,8 млн гривен (18,2 млн рублей) по выпуску бондов на 133 млн гривен (500 млн рублей).

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Агентство отметило, что его действия обусловлены техническими требованиями к кредитному рейтингу и никак не связаны с политическими причинами, передает ИТАР-ТАСС.

Агентство также объявило об отзыве рейтинга Крыма по требованию эмитента.