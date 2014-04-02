Moody's пересмотрит рейтинги шести крупных российских банков
Moody's пересмотрит рейтинги шести крупных российских банков, говорится в сообщении рейтингового агентства.
Пересмотр рейтингов вызван помещением на пересмотр суверенного кредитного рейтинга России, передает РБК.
Пересмотр рейтингов Газпромбанка и Россельхозбанка по национальной шкале будет завершен вскоре после пересмотра суверенного рейтинга России и оценки агентством готовности российского правительства к оказанию банкам помощи в случае необходимости.
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К понижению рейтинга, отмечает Moody's, может привести ухудшение экономической ситуации в России, в то время как стабилизация оставит рейтинги на нынешнем уровне.
Ранее Moody's сообщило о помещении на пересмотр рейтингов приоритетного необеспеченного долга и рейтингов по депозитам Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и Россельхозбанка, а также рейтингов эмитента АИЖК и Внешэкономбанка.