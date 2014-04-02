Палата представителей США приняла закон о выделении миллиарда Украине
03:34, 02 апреля 2014Финансы
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Палата представителей конгресса США приняла законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине в размере $1 млрд в виде кредитных обязательств и введении санкций против России в связи с ситуацией в Крыму.
Палата представителей США приняла законопроект о предоставлении помощи Украине и санкциях против России / uk.wikipedia.org
Под санкциями подразумеваются замораживание активов под юрисдикцией США и отказ в выдаче американских виз, сообщает РБК.
За принятие законопроекта проголосовали 378 членов палаты, против - 34. Ранее законопроект был одобрен сенатом Конгресса США.
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После одобрения в палате представителей законопроект будет направлен на подпись президенту США Бараку Обаме. Сторонники законопроекта отмечают, что президент, скорее всего, подпишет его, после чего документ станет законом и вступит в силу.
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