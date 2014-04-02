Палата представителей США приняла закон о выделении миллиарда Украине

Под санкциями подразумеваются замораживание активов под юрисдикцией США и отказ в выдаче американских виз, сообщает РБК.

За принятие законопроекта проголосовали 378 членов палаты, против - 34. Ранее законопроект был одобрен сенатом Конгресса США.

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После одобрения в палате представителей законопроект будет направлен на подпись президенту США Бараку Обаме. Сторонники законопроекта отмечают, что президент, скорее всего, подпишет его, после чего документ станет законом и вступит в силу.