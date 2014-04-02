В России растут риски углубления кризиса, ко времени включение печатного станка

В России риски углубления кризиса дополнились внешними проблемами из-за санкций и их возможного расширения, считает министр финансов РФ Антон Силуанов: кредитные линии сокращаются, инвестиции падают, усилился отток капитала, рейтинговые агентства ухудшили оценки. А ведь могут еще и цены на нефть снизиться — время затянуть пояса, призвал он: «Сейчас непростые времена, и этот период может быть длительным — год, два, три».

Как пишут "Ведомости", Силуанов заочно пополемизировал с министром экономики Алексеем Улюкаевым, предлагающим расширить дефицит бюджета на 1% ВВП. 1% ВВП — это 650-700 млрд руб. займов с внутреннего рынка, где ставки и так настолько высоки, что Минфин отменяет аукционы. Внешние займы тоже подорожали на 1 п. п. Остается разве что включить печатный станок. Но брать взаймы у ЦБ — это инфляция, рост импорта, падение рубля и снижение золотовалютных резервов, объяснил Силуанов. А главное, сам стимул не может быть кратковременным, как в кризис 2009 г., когда экономика упала и быстро поднялась, сравнил министр: «Сейчас мы вползли в длительный период сокращения темпов роста, плюс нервозность (из-за Украин)] внесла свой вклад — можно увеличивать госспрос, но его придется поддерживать постоянно, чтобы опять не свалиться в яму». Тогда ненефтегазовый дефицит, и так не опускающийся ниже 10% ВВП, еще вырастет, что в случае снижения цен на нефть грозит «всеми отягчающими». Это все равно что «напиться в последний раз, а там будь что будет», отрезвил министр сторонников расширения госстимула и напомнил, что так уже было в СССР и плохо кончилось.

Ранее Силуанов заявлял, что на поддержку Крыма в 2014 г. может быть направлено до 240 млрд руб. Крым, конечно, поддержать надо, не возражает Шохин, но можно ведь и взять оттуда кое-что полезное, например пенсионный возраст для женщин — 60 лет. Силуанов не сомневается, что от повышения пенсионного возраста не уйти — без этого пенсионная система не станет самодостаточной.