Официальный курс доллара впервые превысил 11 гривень

Официальный курс гривни по отношению к доллару, установленный Национальным банком Украины, рухнул до нового минимума.

Со 2 апреля он составляет 100 долл. – 1110,6200 грн.

Предыдущий минимум был зафиксирован 1 апреля и составил 1099,8100 грн за 100 долл.

Курс гривни к евро на 2 апреля установлен на уровне 1531,545 грн за 100 евро, к российскому рублю - 3,171 грн за 10 рублей.

Как сообщал УНИАН, на межбанковском валютном рынке во вторник, 1 апреля, торги по доллару США закрылись котировками 11,3000/11,5000 грн/долл.

При этом Министерство финансов Украины прогнозирует среднегодовой курс гривни к доллару по итогам 2014 года на уровне 10,5 грн за доллар.