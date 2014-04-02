Европейский рынок откроют для украинских товаров с 15 мая – Яценюк

Европейский рынок будет полноценно открыт для украинских товаров и услуг с 15 мая, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время 10-й международной инвестиционной конференции в Киеве.

«С 15 мая европейский рынок будет открыт для украинских товаров и услуг», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС планировали подписать Соглашение об ассоциации, предполагавшее формирование зоны свободной торговли, в ноябре 2013 года. Европейские специалисты уверяли, что выгоды Украины будут ощутимы уже потому, что украинские товаропроизводители получат доступ на рынок объемом порядка 500 млн потребителей и совокупным ВВП более 17 трлн долл.

Однако в ноябре 2013 года Соглашение не было подписано под предлогом неготовности Украины к присоединению к европейскому рынку. Такое решение властей вызвало многотысячные протесты и переросло в длительное и массовое противостояние народа и действующей на тот момент власти, приведшее в многочисленным жертвам.

Переговоры о подписании соглашения были возобновлены только с приходом нового Кабинета министров Арсения Яценюка. Политическая часть Соглашения была подписана 21 марта. Экономический блок планируется подписать позднее, после выборов Президента Украины 25 мая. Новое украинское правительство также связывает экономический рост с вступлением в силу положений Соглашения и вхождения Украины в зону свободной торговли с ЕС.

Европейский Союз в одностороннем порядке ввел в действие положения Соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Украиной, от которых Киев получит 500 млн. евро в год.