Яценюк рассчитывает подписать программу сотрудничества с МВФ до конца апреля

Программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом в объеме 14-18 млрд долларов может быть рассмотрена и одобрена Советом директоров Фонда до конца апреля, заявил в среду в ходе 10-й международной инвестиционной конференции в Киеве премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«На следующей неделе мы должны проголосовать несколько законопроектов – это так называемые предварительные условия, которые Украина должна выполнить, чтобы инвесторы возобновили программу с Украиной», - сказал Яценюк.

И добавил: «Практически уверен, что мы пройдем в парламенте эти решения, и вижу, что до конца текущего месяца Борд МВФ (Совет директоров МВФ – УНИАН) должен рассмотреть программу с Украиной. Мои оценки очень позитивные».

Яценюк сообщил, что на следующей неделе парламент рассмотрит ряд правительственных законопроектов, которые требовалось подать в качестве выполнения условий получения средств. Речь идет о новой редакции закона о госзакупках и о пересмотре ряда ставок налогов. «В парламенте есть лоббизм, но я буду настаивать на предложениях правительства по налогообложению большого бизнеса. И думаю, что парламент нас поддержит», - сказал глава правительства.

Напомним, Украина и Международный валютный фонд на уровне руководства миссии фонда и правительства договорились о предоставлении нашей стране двухлетней программы кредитования в объеме 14-18 млрд долл.

Как отметили в МВФ, эта программа позволит Украине получить доступ к дополнительному внешнему финансированию в общем объеме, включая средства фонда, 27 млрд долл.

МВФ является ключевым кредитором экономики Украины, сотрудничество с которым активно возобновилось после трехлетнего перерыва в конце февраля текущего года с приходом нового Кабинета министров Арсения Яценюка.

Глава Национального банка Степан Кубив отмечал, что в середине апреля делегация правительства Украины отправится в Вашингтон для окончательного согласования и подписания Программы сотрудничества на уровне руководства МВФ.

По словам министра финансов Украины Александра Шлапака, объем первого транша кредита Украине от МВФ может составить около 3 млрд долл., половина из которых пойдет на пополнение резервов Нацбанка, а половина – в госбюджет.