Роскомнадзор раздумывает, что делать с лицензией life:) в Крыму

Роскомнадзор приступил к детальному изучению ситуации с лицензиями сотовых операторов в Крыму и Севастополе. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на чиновника ведомства и на источник в Минкомсвязи.

Роскомнадзор хочет понять, есть ли в регионе свободные частоты и достаточно ли их для того, чтобы выставить на конкурс. Разыграны могут быть частоты для мобильной связи 3G и 4G. Правда, по словам чиновника Роскомнадзора, на территории Украины действуют другие стандарты связи — например, CDMA-800 — и для работы в этом стандарте нужно специальное оборудование, поэтому неизвестно, насколько конкурс заинтересует российских операторов.

Отмечается, что операторы, которые работают на территории Крыма и Севастополя сейчас, частот не лишатся. Это следует из конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым», подписанного президентом 21 марта 2014 года.

Сотрудник Роскомнадзора не знает, как быть с компаниями-нерезидентами.

«По законам России они не имеют права владеть действующими в стране лицензиями, а на Украине это было возможно», — подчеркнул он.

В пример был приведен украинский оператор «Астелит», крупнейшим акционером которого является турецкая Turkcell, и Роскомнадзор должен придумать, что делать с его лицензией.

В отчете исследовательского агентства iKS-Consulting говорится, что объем телекоммуникационного рынка Крыма по итогам 2013 года составил около $400 млн, увеличившись за год более чем на 15%. По данным аналитиков агентства, 73% из общего объема приходится на мобильную связь, 11% — на широкополосный проводной доступ в интернет (ШПД), 8% — на платное телевидение (включая кабельное ТВ и платный спутниковый доступ), 7% — на фиксированную телефонию и 1% — на беспроводный ШПД.

Справка УНИАН. «Астелит» - третий по величине украинский оператор мобильной связи. По состоянию на конец 2013 года, количество абонентов оператора составляло 12,6 млн человек.

Акционерами компании являются Turkcell (Турция) – 55% и крупнейшая украинская финансово-промышленная группа СКМ – 45%. Выйдя в 2005 году на украинский рынок, оператор создал сеть мобильной связи life:), охватывающую территорию, на которой проживает свыше 98% населения Украины.

Крупнейшими конкурентами оператора на национальном рынке сотовой связи являются «Киевстар» и «МТС Украина».