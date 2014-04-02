Яценюк: курс гривни зависит от скорости получения кредита МВФ

Курс гривни является естественным в текущих экономических условиях, а его стабильность во многом зависит от того, как быстро Украина получит средства от Международного валютного фонда, заявил в среду журналистам премьер-министр Арсений Яценюк.

«Курс доллара держался в течение последних трех недель – плюс-минус 11 (грн за доллар). Это естественно. Когда на рынке неопределенность, а на границах российские танки – существует нервозность. Но нам удалось не допустить фактического обвала гривни», - сказал глава правительства.

«Курс гривни будет зависеть от того, каким образом и как быстро будут получены средства МВФ и других финансовых организаций. Как только создается подушка резервов, сразу становится легче работать с обменным курсом», - отметил Яценюк.

Как сообщал УНИАН, Арсений Яценюк рассчитывает подписать программу сотрудничества с МВФ до конца апреля.

Сегодня официальный курс доллара, установленный Национальным банком Украины, впервые превысил 11 гривень.

При этом Министерство финансов Украины прогнозирует среднегодовой курс гривни к доллару по итогам 2014 года на уровне 10,5 грн за доллар.