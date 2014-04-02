Доллар на открытии межбанка поднялся до 11,60

В среду, 2 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,2000/11,6000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне составили 15,4640/16,0180.

Цены на российскую валюту снизились до 0,3163/0,3275.

Читайте такжеОфициальный курс доллара впервые превысил 11 гривень

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – до 1,3805/07 (вторник - 1,3788/90).

Как сообщал УНИАН, во вторник, 1 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,3000/11,5000 грн/долл.

Нацбанк во вторник на рынок не выходил.