Доллар на открытии межбанка поднялся до 11,60
10:29, 02 апреля 2014Финансы
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Евро стоит больше 16 грн.
Доллар по-прежнему растет
В среду, 2 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,2000/11,6000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.
Котировки по евро-гривне составили 15,4640/16,0180.
Цены на российскую валюту снизились до 0,3163/0,3275.
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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – до 1,3805/07 (вторник - 1,3788/90).
Как сообщал УНИАН, во вторник, 1 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,3000/11,5000 грн/долл.
Нацбанк во вторник на рынок не выходил.
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