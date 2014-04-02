Швеция даст Украине 25 млн евро помощи

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины по итогам встречи вице-премьер-министра Украины - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Гройсмана с министром международного развития и сотрудничества Королевства Швеция Хиллеви Энгстрем и послом Швеции Андреасом фон Бекератом.

«Раньше выполнение реформ в Украине вызвало у нас разочарование, и поэтому техническая поддержка со стороны Швеции была приостановлена. Однако сегодня мы выражаем готовность продолжить сотрудничество в этом направлении», - цитирует пресс-служба фон Бекерата.

Он заявил, что правительство Швеции готово всесторонне поддержать Украину в проведении реформ и борьбе с коррупцией, а техническая помощь будет осуществляться по направлениям усиления интеграции нашей страны с Европейским Союзом, развития гражданского общества, а также в вопросах, касающихся энергоэффективности и охраны окружающей среды.

В свою очередь Владимир Гройсман сообщил, что ключевую роль украинское правительство отводит реформированию местного самоуправления и децентрализации, которые будут осуществляться по европейскому образцу.

Как сообщал УНИАН, правительство Швеции приняло новую стратегию о помощи Восточной Европе на период с 2014 по 2020 годы, в которой поддержка для Украины составляет 175 млн евро на этот период. С учетом событий, которые будут происходить, количество средств может увеличиваться. Согласно стратегии, общая сумма помощи странам Восточной Европы на период 2014-2020 годов составит 500 млн евро.

При этом главным пунктом шведской стратегии является евроинтеграция стран Восточной Европы.

Швеция, наряду с Польшей и Литвой, является одним из главных лоббистов украинских интересов в структурах ЕС и последовательно предоставляет помощь нашей стране на пути к евроинтеграции