Нацбанк переходит к инфляционному таргетированию
12:18, 02 апреля 2014Финансы
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Нацбанк переходит к инфляционному таргетированию
Национальный банк Украины намерен перейти к инфляционному таргетированию, заявил сегодня глава Нацбанка Степан Кубив на пресс-конференции в Киеве.
«Мы хотим внедрить инфляционное таргетирование», - сказал Кубив. По его словам, в настоящее время Национальный банк не влияет на стабильность курса национальной валюты по отношению к доллару путем расходования золотовалютных резервов. «Якорем будет инфляционное таргетирование», - добавил глава НБУ.
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