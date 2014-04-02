Нацбанк переходит к инфляционному таргетированию

Национальный банк Украины намерен перейти к инфляционному таргетированию, заявил сегодня глава Нацбанка Степан Кубив на пресс-конференции в Киеве.

«Мы хотим внедрить инфляционное таргетирование», - сказал Кубив. По его словам, в настоящее время Национальный банк не влияет на стабильность курса национальной валюты по отношению к доллару путем расходования золотовалютных резервов. «Якорем будет инфляционное таргетирование», - добавил глава НБУ.