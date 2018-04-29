Бюджет-2014: не последнее урезание

Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов 1 апреля подписал доработанный правительством и одобренный Верховной Радой госбюджет на текущий год. 90% его показателей согласованы с Международным валютным фондом, что делает реальным старт новой программы сотрудничества с МВФ объемом от 14 до 18 млрд долл., а также доступа к финпомощи международных институтов на общую сумму до 27 млрд долл. Но на этом позитив перспективы пока заканчивается.

А реалии следующие: правительство прогнозирует падение ВВП в 2014 году на 3% при одновременном росте потребительских цен на 8,5% в среднем за год. Плановый уровень доходов госбюжета снижен на 22 млрд грн, расходы сокращены на 25 млрд грн. В итоге, показатель бюджетного дефицита упал на 3 млрд грн. Но это - капля в море на фоне фискального разрыва в 289 млрд грн, о котором заявил премьер-министр Арсений Яценюк. Цена вопроса – ряд непопулярных шагов.

Поскольку плановый рост бюджетных доходов, даже после его снижения, вдвое превышает прогнозируемое увеличение номинального ВВП, неминуемо повышение налоговой нагрузки на экономику. При этом социальные стандарты будут заморожены на нынешнем уровне, тарифы на газ повысятся, а бюджетников ждет масштабное сокращение. «Очевидно, что в течение 2014-2015 годов Украина будет сохранять высокий бюджетный дефицит (4-5% ВВП), который в значительной степени будет финансироваться за счет внешних заимствований. При этом уровень официального налогового давления на экономику возрастет», - полагают аналитики «Альфа-Банка» (Украина).

Эксперты считают, что для возврата к экономическому росту и общественной поддержки бюджетной политики правительству нужно безотлагательно решить такие задачи, как повышение эффективности и прозрачности госрасходов, искоренение возможностей для уклонения от налогов и снижение неофициального фискального давления на экономику. Промедление с решением данных вопросов приведет к тому, что через 3-5 лет единственным достижением антикризисной программы 2014 года окажется увеличившийся государственный долг. Пока новый бюджет проблемы не решает.

Бюджетная диета

Одновременно с введением новых налогов и повышением тарифов на энергоносители для населения правительство намерено сократить расходы на содержание органов госуправления, реализацию ряда госпрограмм для промышленности и по здравоохранению, а также урезать штат чиновников и заморозить социальные стандарты (прожиточный минимум – на уровне 1176 грн, минимальную зарплату – на уровне 1218 грн). «Многие расходы по министерствам раздуты, им такие деньги просто не нужны. Сокращая расходную часть, мы экономим государственные деньги. А там заложена коррупционная составляющая», - поясняет народный депутат от партии «Батькивщина», глава подкомитета по вопросам бюджетной политики парламентского профильного комитета Александр Черноволенко. По его словам, ранее победу в государственных тендерах поставщики получали не за самую низкую цену, а за самую высокую взятку, что закладывалось и в стоимость товара, и в госбюджет.

По оценкам депутата, коррупционная составляющая занимает более половины госбюджета. «Из 250 млрд грн, которые идут на закупки, порядка 50 млрд грн крадется. Да и эффективность использования оставшихся 200 млрд тоже вызывает вопросы. Можно тратить на ненужные вещи, купить дорогую клубнику для приема и еще получить взятку с каждой ягоды. 50 млрд грн непосредственных откатов из госбюджета через поставщика чиновникам», - подчеркнул Черноволенко, добавив, что такая система была отстроена по всей вертикали власти по принципу «возьми взятку или положи свои деньги».

Эксперты в своих оценках по сокращению бюджетных расходов неоднозначны. По мнению директора аналитической группы Da Vinci AG Анатолия Баронина, предусмотренное прежним правительством повышение социальных стандартов было серьезной ошибкой, предпринятые новым Кабмином меры оправданы для сбалансирования бюджета.

В то же время, эксперты считают инициативу сокращения численности силовых структур спорной. «Ситуация в Крыму и на юго-востоке Украины свидетельствует о необходимости усиления работы и финансирования Службы безопасности Украины и армии, ставка на качественном, а не количественном подходе к вопросу. Фактически речь идет о создании условий для серьезного ухудшения криминогенной ситуации за счет лиц, имеющих специальную подготовку и соответствующие знания», - предупреждает он.

По его мнению, аппарат МВД в Украине действительно был раздут, но сокращение необходимо проводить постепенно с использованием программ переквалификации, переориентации и содействия в трудоустройстве.

Кроме того, как отметил эксперт, антикризисный план не включает в себя дополнительные стимулы развития экономики в виде борьбы с коррупцией, снижения административного давления, упрощения администрирования бизнеса и улучшения делового климата. А реализация данного плана осложняется политической нестабильностью, приближающимися президентскими выборами и давлением со стороны Российской Федерации. «Ключевой риск заключается в том, что действия правительства могут подвергнуться корректировке под влиянием предвыборной президентской кампании и подготовки к будущим парламентским выборам. Это может привести к смягчению некоторых мер и возврату к необоснованной социальной политике», - говорит Баронин.

Исполнительный директор Центра социально-политических исследований CASE Украина Дмитрий Боярчук также полагает, что замораживание социальных выплат, зарплат и пенсий – правильный шаг. «Когда 95% бюджета – текущие расходы, и они не покрываются собственными поступлениями, то это - банкротство, в такой ситуации нужно привести свои желания в соответствие с реальными возможностями», - говорит он. В то же время, по мнению эксперта, сокращение административного штата госслужащих и милиции правильно лишь частично. «Сокращать нужно, но не по традиционной основе - «каждый десятый на выход», а по принципу упрощения процедур, упразднения дублирующих функций и слияния лишних учреждений. Именно этот шаг дал бы возможность и сэкономить, и снизить роль государства в жизни страны», - добавил он.

Среди основных заслуг правительства Боярчук отметил скорость принятия решений. «В условиях, когда нужно быстро стабилизировать ситуацию, я поддерживаю такие изменения. Скорость принятия решения иногда даже важнее их качества. Бюджет урезали, открыли путь для кредита МВФ и это на данном этапе главное», - резюмировал он.

Заместитель гендиректора рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг» Виталий Шапран считает, что снижение государственных расходов и существенные сокращения госслужащих приведут к снижению занятости населения, что отрицательно повлияет как на уровень соцобеспечения населения, так и на экономический рост. «Для роста национальной экономики не столь важно, куда шли деньги и какой был уровень коррупции. Важно, что из бюджета осуществлялись расходы, которые «стимулировали» какой-то объем потребления. Сокращение потребления повышает вероятность рецессии», - сказал эксперт, высказав надежду, что после президентских выборов бюджет будет пересмотрен.

А пересмотр госбюджета, по заявлениям правительства, действительно планируется. Нынешняя роспись казны, как признает Черноволенко, нельзя назвать секвестром, поскольку он предполагает «резку» на 15% по результатам трех кварталов года. То есть, велика вероятность, что правительство вернется к вопросу корректировки госбюджета сразу после президентских выборов, и почти со 100%-ной вероятностью – еще и осенью текущего года. «Когда немного лучше себя почувствуем, если не будет войны, еще вернемся. К тому времени будут отработаны все дырки и заначки», - прогнозирует он.

В планах правительства

Первое, что будет сделано в плане доработки бюджета, – рассмотрение вопроса возврата НДС зернотрейдерам. «Нам не удалось набрать необходимое количество голосов, почему-то партия «УДАР» против. Почти 5,9 млрд грн – возврат НДС зернотрейдерам. Это совершенно лишнее, они ничего не производят. Возврат непосредственно сельхозпроизводителям – да, а для трейдеров - бессмысленно, и всегда используется, чтобы украсть из бюджета», - полагает Черноволенко.

Кроме того, по его словам, повышение сбора за использование недр в 2 раза - не достаточно. «Это мало, надо раз в 10 повысить. Во всем мире от 10 до 40 раз повышение. Это лучше, чем ничего, но это - только первый этап. Я думаю, осенью будем еще повышать», - сказал он.

Также, по мнению Черноволенко, сильно занижены региональные бюджеты. «Когда госбюджет был завышен по многим показателям, то, например, Киевский бюджет – дырка в 3 млрд грн. Как ни экономь, за счет того, что записывали одно, а на самом деле этих денег не было, и надо было идти к Азарову просить, и рассчитываться за это киевской собственностью, землей», - рассказал он. По словам депутата, такая ситуация не только в Киеве, но на примере столицы очень ярко видно, как очень богатый город можно сделать очень бедным. «Изъятия из бюджета Киева – это порядка 9,5-10 млрд грн, при том что больше 4-5 млрд грн там никогда не было», - поясняет он.

Черноволенко подчеркнул, что необходимо увеличивать финансирование армии. «В этом бюджете мы учли только половину того, что просило Министерство обороны. А министерство по старой привычке просило меньше, чем на самом деле надо. Армию нужно нормально финансировать, но это будет через несколько месяцев», - сказал он.

Таким образом, проведенные меры были только репетицией к полной трансформации госбюджета. Пока правительство, с учетом тлеющих политических амбиций, не хочет напугать электорат. Возможно, новые инициативы появятся сразу после выборов президента. Но в любом случае хотелось бы, чтобы вынужденная диета населения не вошла в привычку, и по мере восстановления экономики росла сознательность крупных налогоплательщиков и их контролеров.

Выворачивай карманы

Основная ставка по привлечению поступлений в бюджет делается на увеличении налоговой нагрузки. Черноволенко признает, что в самом начале было очевидно - показатели бюджета завышены. И проведенная корректировка при общем снижении доходов предполагает рост ряда поступлений за счет новых налогов и сборов. «Если бы не было увеличения доходной части по некоторым источниками, которых раньше не было, то общее снижение расходов было бы не на 5%, а на 10%», - пояснил он.

По словам депутата, речь идет о новых налогах и сборах, которые водятся законом «О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине». Это - новые ставки акцизов на алкогольную и табачную продукцию, топливо и импортные автомобили. Также закон предусматривает 7%-ный НДС на операции по поставкам лекарств и повышение налогов за пользование недрами и радиочастотами в 2 раза. Снижается верхний предел стоимости товаров беспошлинной торговли до 150 евро и вводится режим возмещения НДС при экспортных операциях с зерном для продукции нового урожая с 1 октября 2014 года. Вводится пенсионный сбор при покупке валюты юридическими и физическими лицами за наличный и безналичный расчет в размере 0,5%. При этом действующие ставки налога на прибыль и НДС сохраняются на уровне 18% и 20%, соответственно.

Черноволенко полагает, что бизнес особо не почувствует на себе изменений в налогообложении, чего не скажешь о гражданах, которых ждет повышение цен на энергоносители. «Это будет чувствительно для тех, у кого свой дом на 300 квадратных метров, и есть газовый котел. А если у вас городская квартира 50 метров и только газовая плита, то вряд ли. Но вопрос в том, что еще накрутят чиновники на местах, а они накрутят по привычке», - отмечает Черноволенко.

Кроме того, закон предусматривает прогрессивную шкалу налогообложения пассивных доходов граждан в виде процентов по вкладам, облигациям, роялти и доходов от аренды имущества, с базовой ставкой 15% и налогообложением доходов свыше 20 тыс грн.

Мнения аналитиков в отношении шагов правительства по повышению налогов разделились. Боярчук не одобряет инициативу Кабмина в текущей ситуации. «В базовых учебниках написано, что нельзя этого делать, когда экономика в плохом состоянии, и особенно если налоговая нагрузка достигает почти 50% ВВП», - сказал эксперт. В то же время, по его словам, некоторые решения оправданы, в частности, повышение рентных платежей является правильным шагом.

По мнению Баронина, изменения в налогообложении достаточно щадящие. «В отличие от антикризисных пакетов в Европейском Союзе, мы не видим радикального роста налогового давления, тотальных сокращений и урезания льгот. Рост бюджетных поступлений планируется в основном за счет традиционного роста акциза, ставки недропользования, сбора от валютных операций, что вполне допустимо и приемлемо», - отметил он. По мнению эксперта, правительство не исчерпало возможности роста доходов госбюджета, ограничившись наименее болезненными как для граждан, так и для бизнеса.

В то же время, эксперт сказал, что экономическая ситуация в Украине не дает возможности осуществлять изменения в несколько этапов - сначала бороться с коррупцией, а затем проводить секвестр бюджета. «Сегодня это параллельные задачи, и правительству придется проводить жесткие реформы сразу по всем направлениям. Безусловно, если ограничиться одним секвестром, то позитивный эффект будет нейтрализован коррупционным фактором», - добавил Баронин.

Позитивно оценивает проведенные изменения и руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен. «Наличие налоговых преференций является благодатной почвой для так называемой коррупционной составляющей госбюджета. Их устранение посредством этого закона - попытка начать процесс устранения данной составляющей. Насколько это будет успешным,- покажет время», - сказал эксперт.

И чем скорее устранить эту коррупционную составляющую, на чем уже много лет настаивает МВФ и другие международные кредиторы, тем меньше населению придется сидеть на диете.

Ольга Гордиенко (УНИАН)