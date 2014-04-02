Банк "Киев" хотят присоединить к "Укргазбанку"

Банк "Киев" может быть присоединен к "Укргазбанку", сообщил "Вестям" председатель правления Нацбанка Степан Кубив.

«В "Земельном банке", кроме того, что устроили на работу около 70 сотрудников, так ничего и не сделали. Банк "Киев" будет присоединен к одному из государственных банков, — сказал он. — Скорее всего, к "Укргазбанку". Он перекапитализирован. Да и вообще на три рекапитализированных банка государство выделило чуть более 25 млрд грн государственных средств. Такую роскошь не может себе позволить ни Великобритания, ни Франция, ни Германия. Мы же — позволили».

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До сих пор нет однозначного ответа на вопрос о дальнейшей судьбе еще одного национализированного финучреждения — "Родовид Банка". «Рассматриваются варианты, но не исключено, что будет принято решение о его ликвидации», — сообщил Степан Кубив.

Три банка ("Родовид Банк", "Укргазбанк" и банк "Киев") были национализированы летом 2009 года. На начальном этапе в них было вложено около 10 млрд грн, а в последующие годы — еще 15 млрд грн.

В прошлом году не раз поднимался вопрос продажи "Укргазбанка" (чтобы вернуть госбюджету хоть часть вложенных государством средств в капитал), однако решение на это счет так и не было принято.