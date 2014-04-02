Нацбанк прогнозирует инфляцию от 12% до 16%

Уровень инфляции в 2014 году по прогнозам Национального банка Украины составит от 12 до 15,7%, заявил сегодня глава Нацбанка Украины Степан Кубив на конференции в Киеве.

«По прогнозам НБУ - в рамках 12-16%, если точнее, 15,7%», - сказал Кубив, отвечая на вопрос о возможном уровне инфляции в 2014 году.

«Каким будет предел, зависит от действенности предпринятых нами шагов, и от того, как быстро мы получим средства от МВФ, международного сообщества и введем политику по восстановлению экономики», - добавил глава НБУ.

Он также отметил, что окончательные прогнозы и информация для рынка будет обнародована по результатам встречи в Вашингтоне, которая может состояться через 10 дней.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров прогнозирует снижение ВВП Украины по итогам 2014 года на 3% при инфляции 12-14%, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе выступления в парламенте в конце марта текущего года.

Инфляция в Украине в феврале 2014 года по сравнению с январем 2014 года ускорилась до 0,6%, в годовом выражении (против февраля 2013 года) также зафиксирована инфляция 1,2%, с начала 2014 года (февраль 2014 года к декабрю 2013 года) зафиксирована инфляция 0,8%.

В 2013 году потребительские цены в Украине выросли на 0,5%.