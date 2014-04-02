ЦБ Китая приказал банкам и платежным компаниям закрыть счета в биткоинах

ЦБ Китая приказал коммерческим банкам и платежным компаниям страны закрыть торговые счета в биткоинах в течение двух недель – до 15 апреля, передает «Газета.Ru» со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, китайские власти следили за распространением биткоина, поскольку считают, что он представляет потенциальную угрозу для финансовой стабильности страны. Кроме того, регуляторов беспокоит безопасность обмена виртуальной валюты в свете банкротства японской биткоин-биржи Mt.Gox.

Последнее решение Народного банка Китая является серьезным ударом по обмену биткоинами в КНР, полагает газета. При этом, по словам одного из источников, ЦБ не планирует запрещать торговлю виртуальной валютой в стране.

Ранее сообщалось, что основателя и руководителя биткоин-биржи Mt.Gox Марка Карпелеса вызвали в техасский суд по делам о банкротстве.