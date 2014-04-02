ЕИБ планирует увеличить свой портфель в госсекторе экономики Украины до $2 млрд

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) планирует подписать с правительством Украины ряд соглашений по финансированию инфраструктурных проектов, что позволит к концу 2014 года увеличить инвестиционный портфель банка в государственном секторе украинской экономики до 2 млрд долл.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины по итогам встречи первого заместителя министра экономразвития Анатолия Максюты с представителями ЕИБ.

«Это (подписание соглашений - УНИАН) позволит увеличить портфель банка в государственном секторе Украины до конца 2014 года до 2 млрд евро», - сообщил Максюта, слова которого приводит пресс-служба.

Он уточнил, что речь идет о подписании финансовых соглашений относительно проектов завершения строительства Бескидского тоннеля, строительства метрополитена в Харькове и модернизации муниципальной инфраструктуры, а также закончится процедура вступления в силу финансового соглашения по проекту строительства метрополитена в Днепропетровске.

По словам замминистра, за последние 5 лет ЕИБ увеличил портфель проектов в Украине вчетверо, и на сегодняшний день на стадии реализации и подготовки находится 9 инвестиционных проектов в государственном секторе и 7 проектов - в частном.

Как сообщал УНИАН, в начале марта ЕС объявил о выделении Украине пакета помощи в 11 миллиардов евро, из которых 1,4 миллиарда - гранты, 1,6 миллиарда - кредиты, 5 миллиардов евро выделит на проекты Европейский банк реконструкции и развития и еще 3 миллиарда евро - Европейский инвестиционный банк. Представители ЕИБ заявляли о намерениях дополнить пакет поддержки Украины от Евросоюза долгосрочными кредитами объемом до 3 млрд евро до 2016 года.

Интерес представляют прежде всего проекты в сфере транспорта, модернизации газотранспортной системы, строительства ГАЭС и улучшения тепло- и водоснабжения в городах.

Справка УНИАН. Европейский инвестиционный банк был создан в 1957 году, и сегодня его акционерами являются 27 стран - членов ЕС. Главной целью банка является содействие достижению целей Европейского Союза путем долгосрочного финансирования надежных инвестиционных проектов. Уставный капитал формируется из взносов стран-участниц и на конец 2012 года был увеличен до 245 млрд евро.