ЕС намерен выдать первый транш финпомощи Украине уже в мае-июне

Европейский Союз работает над графиком по предоставлению финансовой помощи Украине в размере 11 млрд евро, и намерен выдать первый транш поддержки уже в мае-июне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый советник, руководитель секции экономического, регионального и социального развития представительства Европейского Союза в Украине Хосе Роман Леон Лора на конференции в Киеве.

Представитель ЕС напомнил о намерениях Евросоюза предоставить Украине 11 млрд евро финансовой поддержки, и подчеркнул, что есть твердые намерения это сделать.

«ЕС уже начал выдавать транши по предыдущим программам, которые уже реализуются в стране. Это небольшие деньги, но они могут помочь стране уже в ближайшее время. Также же мы готовим новый грант, программу бюджетной поддержки, контракт по развитию государства на 350 млн евро, и намерены выдать первый транш в мае-июне, а второй - в начале следующего года», - сказал Лора.

Представитель ЕС напомнил, что эти программы будут определять четкие условия, связанные с управлением в стране, в том числе программы по борьбе с коррупцией, реформирования администраций, системы госзакупок, избирательного законодательства и конституционной реформы.

«Есть другой пакет, который сейчас готовится, это кредит 1 млрд долл.», - добавил Лора.

По его словам, также ЕС уже рассматривает механизмы предоставления оставшихся почти 10 млрд евро. «Мы начали думать, как их обеспечить. Есть разные инструменты. Например, в ближайшие 3 года, до 2017 года, будет почти 200 млн евро грантовой помощи, которая готовится, и они должны быть распределены по годам», - сказал Лора.

Представитель ЕС отметил, что это длительные процедуры.

«Европейский Союз не банк. Но я не думаю, что будут проблемы, чтобы содействовать стабилизации нашего соседа. Мы не хотим, чтобы был пожар в соседнем доме», - добавил Лора.

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