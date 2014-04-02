Доллар на межбанке снизился до 11,42 гривень

В среду, 2 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,2000/11,6000, к 12:00 сузился спрэд до 11,3000/11,5000. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 11,3200/11,4200, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 15,4640/16,0180, к 12:00 спрэд сузился до 15,5820/15,8640. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 15,6130/15,7570.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3163/0,3275, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3198/0,3255. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,3207/0,3244.

Читайте такжеМинфин обещает доллар по 10,5 гривень

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3785/1,3820.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 1 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,3000/11,5000 грн/долл.

Нацбанк во вторник на рынок не выходил.