США намерены расширить финподдержку Украины в $1 млрд

США намерены расширить обещанную финансовую поддержку Украины в размере 1 млрд долл., заявил сегодня советник по экономическим вопросам посольства США Дэвид Мил на конференции в Киеве.

Мил отметил, что и он, и правительство США приветствуют стремление правительства и главы Нацбанка повысить доверие инвесторов и прозрачность системы госуправления. По его словам, Украина должна найти свой путь, который станет основной для предоставления заявленной финансовой поддержки США в 1 млрд долл.

«1 млрд долл. гарантированного кредита можно предоставить для укрепления успеха, но нужно отвечать требованиям МВФ. И мы думаем, как расширить эту поддержку», - сказал Мил.

Советник отметил, что видит огромные источники для финансирования потребностей Украины при участии множества доноров, которые могут повлиять на ситуацию в Украине.

«Мы работаем почти ежедневно, чтобы понять, какие потребности у нового правительства, чтобы стабилизировать ситуацию на этапе перехода и в долгосрочной перспективе», - добавил Мил.

Также советник отметил, что средства могут быть предоставлены не только в форме правительственной поддержки. «США намерены сыграть существенную роль в оказании поддержки Украине в ее движении вперед. Можно многое сделать при поддержке правительства США и совместно с американскими компаниями по всему миру», - сказал Мил.

Советник подчеркнул, что он и правительство США поддерживают намерения украинской власти обеспечить стабильность для того, чтобы деловое сообщество имело желание работать с Украиной в долгосрочной перспективе. «Я нахожусь под глубоким впечатлением от заявлений нового правительства. Все это демонстрирует глубокое понимание того, что требуют инвесторы. Мы подобной конкретики давно не слышали. Сейчас есть понимание того, что люди, вдохновившись революцией, готовы терпеть некоторые решения, чтобы экономика страны трансформировалась и заняла достойное место в мире», - резюмировал Мил.

Как сообщал УНИАН, США могут увеличить пакет финансовой помощи Украине в размере 1 млрд долл. еще на 600 млн долларов.

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк по завершении своего визита в США в комментарии журналистам в аэропорту «Борисполь».

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