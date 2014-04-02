Обесценивание гривни приведет к росту госдолга на 129 млрд грн — глава Минфина

Об этом сообщил журналистам на брифинге в Киеве министр финансов Александр Шлапак.

“Только в этом году мы на 129 млрд грн увеличим госдолг за счет курса”, - сказал министр. При этом он выразил надежду, что курс уже достиг максимальной границы.

“Курс, мы надеемся, достиг своей границы и остановится на этом уровне. Мы думаем, что он составит около 10,5 грн/долл. в среднем по году”, - сказал Шлапак.

По его словам, на текущий момент общий объем госдолга Украины составляет 42,9% ВВП, в то время как по итогам 2014 года его объем увеличится до 53% ВПП.

“В 2014 году мы будем за счет роста курса иметь еще большую цифру, она составит 804 млрд грн, почти 53% ВВП”, - сказал он.

Министр также отметил, что на данный момент около 10% бюджета государства идет на обслуживание госдолга, выплату процентов.

Как сообщал УНИАН, согласно принятому закону о секвестре госбюджета на 2014 год, предельный уровень госдолга увеличился на 78,5 млрд грн - до 664 млрд грн.

Курс гривни к доллару с начала 2014 года просел на 37%, тогда как за весь 2013 год нацвалюта подешевела всего на 2%. К закрытию торгов на межбанке 2 апреля котировки гривни к доллару установились на уровне 11,3200/11,4200 грн/долл.

Читайте такжеДоллар на межбанке снизился до 11,42 гривень