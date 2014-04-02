Нацбанк проведет стресс-тесты 37 банков

Национальный банк Украины определил свои приоритеты, одним из которых является проведение двухэтапного стресс-тестирования 37 банков, заявил глава Нацбанка Степан Кубив на инвестконференции.

Глава Нацбанка отметил, что ситуация на финансовом рынке непростая, и банковская система Украины переживает испытание на стойкость. Но, не смотря на это, Нацбанк определил для себя приоритеты, одним из которых является проведение стресс-тестов.

«Для определения потребностей в капитализации нужно завершить сресс-тесты, которые будут проведены вместе с международными финансовыми учреждениями в рамках технической помощи. Я говорю о Всемирном банке и Международной финансовой корпорации. Стресс-тесты будуть проведены в два этапа: первый - 15 банков, второй – 22 банка», - сказал Кубив.

По его словам, стресс-тесты подтвердят, что банковская система Украины будет надежным партнером для инвесторов, для ведения бизнеса, минимизации коррупции и обеспечения перспектив развития.

Глава НБУ также отметил, что регулятор оказывает поддержку ликвидности банков на прозрачной основе. «Есть банки здоровые, есть банки больные. Банки здоровые мы должны поддержать, если же банк болен по многим параметрам – собственники должны либо сами их оздоровить, либо этот банк должен предоставить четкую программу оздоровления», - добавил Кубив.

Глава Нацбанка подчеркнул, что регулятор должен продемонстрировать реформы, стратегию развития банковской системы и устойчивость банков, что и будет сделано в этом году. «Лучшим инвестором для каждого государства является доверие граждан. Для Национального банка Украины и коммерческих банков правилом первой руки являются вкладчики, как юридические, так и физические лица, и доверие капитала к банковской системе», - сказал Кубив.

Глава НБУ также отметил, что регулятор намерен остановить отток депозитов, чтобы обеспечить собственный украинский капитал как совместный капитал для проведения инвестиционных и инновационных проектов. По его словам, Национальному банку, располагающему достаточным инструментарием, удается это сделать.

Кубив заверил, что регулятор будет осуществлять свою деятельность независимо, основываясь на принципах законности и открытости. «Правилом первой руки для нас будет инвестор, которому мы предоставим финансовые инструменты, четкую позицию по системе рисков и управления этими рисками, и по искоренению коррупционных действий», - сказал он.