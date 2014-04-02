ПриватБанк продает российский дочерний банк

Как сообщили в пресс-службе банка, несмотря на беспрецедентное политическое давление на "Москомприватбанк" со стороны российских властей, фактически заблокировавших работу банка проверками и безосновательным введением временной администрации, банк продолжал работать и выполнять все обязательства перед клиентами. Во многом это стало возможным благодаря пониманию клиентами политической мотивации действий Центрального банка РФ.

Украинские собственники банка заняли принципиальную позицию, которая позволила не только сохранить банк, но и привлечь инвесторов на рыночных условиях. Стоимость российского актива ПриватБанка определена исходя из рыночной оценки и превышает стоимость капитала банка, что свидетельствует о высоком качестве активов и привлекательности для инвесторов российского бизнеса банковской группы “ПриватБанк”.

"Мы выходим из сложной ситуации с высоко поднятой головой, несмотря на непростую политическую обстановку, "МоскомприватБанк" все это время продолжал стабильно работать. Благодаря запасу прочности, накопленному с годами, нам удалось оградить клиентов от любых проблем, заявил председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет. - Мы выстояли и на выгодных условиях передаем эстафету новому владельцу. Верим, что интересы клиентов останутся для него на первом месте, как и всегда были для нас”.

Напомним, в марте 2014 года не смотря на то, что экономические показатели банка соответствовали всем надзорным требованиям Центрального банка, ЦБ РФ ввел временную администрацию в "Москомприватбанк", при этом банк продолжил работать в соответствии с выданной лицензией.

ЗАО МКБ “Москомприватбанк” работает на российском рынке с 1994 года и входит в число ста крупнейших российских банков. По данным отчетности на 1 марта 2014 года, активы банка составляют 48,17 млрд рублей (89-е место в России), депозитный портфель - 32,43 млрд руб (44-е место в России). “Москомприватбанк” занимает 8 место среди всех российских банков по объемам эмиссии кредитных карт, и 6 место в России по размеру банкоматной сети. Продуктами и услугами “Москомприватбанка” пользуются свыше миллиона клиентов в различных регионах Российской Федерации. В сети банковского обслуживания "Москомприватбанка" работает 233 отделения и офиса в 29 регионах РФ.

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