НБУ наказал банки за противоправные финоперации

Национальный банк Украины применил меры воздействия к банкам, которые использовали банковскую систему для легализации криминальных доходов и проводили противоправные финансовые операции с наличными средствами, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, ведомство провело внеплановые проверки 13 банковских учреждений.

«В ходе проверок установлены многочисленные случаи нарушения требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного регулирования, контроля и лицензирования, а также нормативно-правовых актов Национального банка по вопросам организации налично-денежного обращения», - говорится в сообщении.

По результатам проверок в 4 банках остановлено осуществление отдельных банковских операций, предусмотренных банковской лицензией, до устранения выявленных нарушений. Председатели правлений двух банков временно отстранены от занимаемых должностей, а также руководители двух банков привлечены к административной ответственности. На 11 банков наложены штрафы на общую сумму более 270 тыс. грн. Кроме того, к 7 банкам Национальный банк применил меры воздействия в виде письменного предупреждения с требованием устранить выявленные нарушения и принять меры по недопущению таких нарушений в дальнейшем.

«Учитывая то, что отдельные выявленные при проверках факты могут свидетельствовать о совершении преступления, Национальный банк проинформировал правоохранительные органы для принятия соответствующих мер», - отмечается в сообщении.

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