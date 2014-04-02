Ситуация в Украине может повлиять на развитие мировой экономики - глава МВФ
19:20, 02 апреля 2014Финансы
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Геополитическая напряженность сама по себе способна омрачить перспективы развития мировой экономики.
Украине может значительно повлиять на мировые макроэкономические процессы / Reuters
Геополитическая напряженность является существенным фактором ухудшения развития мировой экономики, и в этом смысле ситуация в Украине может значительно повлиять на мировые макроэкономические процессы, заявил директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард в ходе своего выступления в Институте международных исследований в Вашингтоне.
«Геополитическая напряженность сама по себе способна омрачить перспективы развития мировой экономики», - сказала Лагард. – «А ситуация в Украине, в случае, если она не будет разрешена, может иметь значительные последствия для всего мира».
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