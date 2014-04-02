Деньги для проектов с Россией США перенаправят в Украину

США приостановили ряд совместных проектов с Россией в рамках двусторонней президентской комиссии, средства от выполнения этих проектов пойдут на поддержку экономических реформ в Украине.

Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

"В ответ на недавние события США временно приостановили ряд проектов, запланированных под эгидой двусторонней президентской комиссии США - Россия, а также некоторые виды деятельности по линии правоохранительных органов. Финансирование, выделенное на эту деятельность, будет использовано в пакете помощи США Украине после консультаций с Конгрессом", - говорится в сообщении.

Средства будут направлены на "поддержку экономической реформы и содействие в решении других неотложных вопросов, включая борьбу с коррупцией и возвращение похищенных активов", - говорится на сайте Госдепа США.