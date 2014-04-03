Германия может выделить Украине дополнительно 45 миллионов евро
Украина может получить дополнительно 45 млн евро от правительства Германии на реализацию мероприятий, которые позволят стабилизировать экономическую ситуацию в стране.
Об этом сообщил статс-секретарь Федерального министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ Фридрих Китчельт во время встречи с первым заместителем министра экономического развития и торговли Украины Анатолием Максютой, информирует пресс-служба ведомства.
Читайте такжеСША намерены расширить финпомощь Украине в $1 млрд
"Правительство Германии готово увеличить финансирование стабилизационных мероприятий в Украине на 45 млн евро", - говорится в сообщении пресс-службы.
Помимо увеличения финансирования, Германия готова предоставить Украине широкую экспертную помощь, в частности в рамках создания консультационного центра.
Немецкий чиновник напомнил, что общий объем финансирования, который получила Украина за весь период сотрудничества с правительством Германии, составляет 320 млн евро.