Visa и MasterCard в России может заменить УЭК

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ рассмотреть предложения главы Сбербанка Германа Грефа о построении на базе ОАО УЭК российской платежной системы.

Реакция правительства была оформлена документально уже 1 апреля поручением Минфину, Минэкономики, Минкомсвязи и ФМС, а также первому зампреду правительства Игорю Шувалову и зампреду правительства Аркадию Дворковичу обеспечить с участием Банка России и ОАО УЭК выполнение указания президента Пр-608 и доложить о результатах до 15 апреля, пишет газета "Коммерсант".

Таким образом, пока банковское сообщество спорит о том, как именно лучше строить национальную платежную систему в России, сходясь лишь во мнении, что за основу, возможно, и не стоит брать проект УЭК, вопрос уже решается на уровне президента и правительства.

Предложения Германа Грефа, которые он направил президенту, сводятся к двум основным тезисам: развитию уже построенной российской карточной системы УЭК и созданию условий для проведения расчетов внутри России по картам любых платежных систем на базе УЭК. Базой для реализации этих задач за предложенный им срок три месяца господин Греф считает внесенные в Госдуму депутатские поправки к закону "О национальной платежной системе", предписывающие проводить внутрироссийские платежные трансакции исключительно на территории России.

Если присоединение к системе УЭК предполагается сделать обязательным, то выпускать ли ее карты, банки смогут решить сами. Но выплаты зарплат военным, силовикам, бюджетникам, сотрудникам стратегически значимых предприятий, а также социальных пособий предлагается производить только на карты системы УЭК. Пока они будут действовать только на территории России.

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