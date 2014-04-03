Российская коррупция угрожает мировой безопасности - эксперт

В течение многих лет коррупция считалась внутренней проблемой России, которую россияне должны решать сами, передает «Газета.Ru» со ссылкой на статью экономиста Сергея Гуриева для The Financial Times.

По его мнению, западные лидеры полагали, что влиятельные люди в Москве заинтересованы в поддержании мирных отношений с Западом. Гуриев считает, что такое отношение было большой ошибкой.

Коррупция в России стала причиной кризиса в Крыму, отмечает эксперт и добавляет, что взяточничество и незаконные доходы опустошают российскую экономику. Как только экономический рост прекращается, таким властям остается территориальная экспансия, считает Гуриев. Он уверен, что именно коррупция в России вызвала «агрессивную внешнюю политику», на которую западные лидеры теперь пытаются найти ответ. Экономист добавляет, что российская коррупция теперь представляет собой угрозу для мировой безопасности.