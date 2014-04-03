Гривня упала до рекордного значения за всю историю существования

Официальный курс гривни по отношению к доллару, установленный Национальным банком Украины, рухнул до рекордного значения.

С 3 апреля он составляет 100 USD - 1124.1600.

Предыдущий минимум был зафиксирован 1 апреля и составил 1099,8100 грн за 100 долл.

Курс гривни к евро на 3 апреля установлен на уровне 1550.7787 грн за 100 евро, к российскому рублю - 3.1890 за 10 рублей.

Читайте такжеДоллар на межбанке снизился до 11,42 гривень