Доллар на открытии межбанка вырос до 11,50 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 11,2000/11,5000, сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг".

Цены на российскую валюту снизились – 0,3150/0,3234, котировки по евро-гривне ушли вниз – 15,4180/15,8330.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3766/68 (среда - 1,3805/07).

Как сообщал УНИАН, в среду, 2 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,2000/11,6000, к 12:00 сузился спрэд до 11,3000/11,5000. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 11,3200/11,4200.

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