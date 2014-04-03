Украинский бизнес может получить доступ к дешевым кредитам

Министерство экономического развития и торговли Украины намерено расширить доступ малого и среднего бизнеса к дешевым финансовым ресурсам.

Об этом сообщила пресс-служба министерства по итогам встречи министра экономразвития Павла Шереметы с директором департамента Восточного партнерства в Центральной Азии Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Хайнцем Ольберсом.

“Необходимо наладить действенные механизмы, которые бы в значительной степени расширяли малому и среднему бизнесу доступ к финансированию”, - говорится в сообщении.

Для этого министр предложил использовать систему коммерческих и государственных банков, а также удешевить кредиты путем открытия специальной кредитной линии. Особую роль в этом министр отвел расширению сотрудничества с ЕИБ.

“Нам надо углублять сотрудничество через расширение диапазона тех отраслей, где реализуются наши проекты. Сотрудничество должно охватывать, например, промышленность, металлургическую и химическую отрасли, агропромышленный комплекс”, - цитирует пресс-служба Шеремету.

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Министр подчеркнул, что приоритетными должны быть те сферы, где есть значительная добавочная стоимость, причем пристальное внимание необходимо обращать на инновационную составляющую.

В свою очередь Ольберс предложил украинскому правительству внедрять новые инструменты взаимодействия и активизировать сотрудничество на протяжении всей цепочки от производства до маркетинга.

Кроме того, банк рассматривает возможность перехода на украинскую валюту, что должно значительно упростить и расширить возможности для предпринимателей.

“Это поможет перейти украинским компаниям на новые стандарты, усилит экспортный потенциал”, - сказал Ольберс.

Как сообщал УНИАН, проектный портфель ЕИБ в Украине в государственном секторе состоит из 9 инвестиционных проектов, которые находятся на стадиях подготовки и реализации. Еще 7 проектов - в частном секторе. Речь идет о таких сферах, как энергетика, транспортная и муниципальная инфраструктура.

До конца 2014 года ЕИБ планирует увеличить инвестиционный портфель в госсекторе экономики Украины до 2 млрд долл.

Справка УНИАН. Европейский инвестиционный банк был создан в 1957 году, и сегодня его акционерами являются 27 стран - членов ЕС. Главной целью банка является содействие достижению целей Европейского Союза путем долгосрочного финансирования надежных инвестиционных проектов. Уставный капитал формируется из взносов стран-участниц и на конец 2012 года был увеличен до 245 млрд евро.