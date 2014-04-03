Подписание соглашения с МВФ может укрепить гривню до 10 грн/долл. - эксперт

12:21, 03 апреля 2014
Финансы
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До получения внешних займов курс будет колебаться в пределах от 11 до 12 грн/долл.

Европейцы дадут денег Украине двумя траншами – в июне и ноябре, всего на сумму 1,6 млрд евро

Подписание соглашения с Международным валютным фондом может укрепить гривню до 10 грн/долл., а до получения внешних займов курс будет колебаться в пределах от 11 до 12 грн/долл., полагает управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман. 

Эксперт напомнил, что Верховная Рада должна принять еще ряд законов, необходимых для принятия решения МВФ, и премьер-министр Арсений Яценюк ожидает положительного решения МВФ до конца апреля. 

«Что касается денег ЕС, то европейцы дадут денег Украине двумя траншами – в июне и ноябре, всего на сумму 1,6 млрд евро. Так что быстрых западных денег не ждите. Вы спросите - а что будет с курсом гривны все это время? - скорее всего, продолжит топтаться от 11 до 12 - и скорее ближе к 12-ти», - написал Найман на своей странице в социальной сети Facebook. 

По мнению эксперта, введение 0,5% пенсионного сбора с покупки валюты остановило спекулянтов, но ускоренная эмиссия продолжает давить на гривню. «И только после факта подписания кредитного соглашения с МВФ ожидается некий откат гривни в направлении 10», - прогнозирует Найман.

Как сообщал УНИАН, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке 2 апреля снизился на 13,5 коп. - до 11,2416 грн/долл., объем торгов на межбанке по сравнению с предыдущим днем снизился в 1,7 раза - до 362,9 млн долл. (в эквиваленте), в том числе сумма продажи долларов - до 265,8 млн долл.

По словам премьер-министра Арсения Яценюка, курс гривни на уровне «плюс-минус 11» грн/долл. является естественным в текущих экономических условиях, поскольку на рынке неопределенность, а на границах российские танки, и стабильность курса во многом зависит от того, как быстро Украина получит средства от Международного валютного фонда.

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