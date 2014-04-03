Миндоходов возобновило возмещение НДС (уточненная)

Министерство доходов и сборов Украины начало процесс возмещения платежей по налогу на добавленную стоимость и к концу недели выплатит экспортерам порядка 3,7 млрд грн, заявил на брифинге в Киеве первый заместитель министра доходов и сборов Украины Игорь Билоус.

“Благодаря нашей налаженной работе, мы смогли первый раз с января месяца в новом году запустить возвращение НДС экспортерам. И я уже могу вам сказать, что по состоянию на сегодня, если я не ошибаюсь, до конца недели мы должны вернуть порядка 3,7 млрд денег нашим экспортерам”, - сказал Билоус.

Начальник налоговой пояснил, что в марте Миндоходов возместило 3 млрд грн. В частности, в последний день марта, в понедельник, было возмещено 700 млн грн.

“На понедельник мы вернули порядка 3 млрд. 2,3 млрд было возвращено в марте. В последний день марта, в понедельник, было возвращено порядка 700 млн, что в сумме составляет 3 млрд”, - пояснил Билоус.

Кроме того, по словам главы налоговой, за три недели работы ведомства под новым руководством удалось сократить кассовый разрыв бюджета на 5 млрд грн.

“Фактически, мы смогли сократить кассовый разрыв на 5 млрд грн за менее, чем три недели. Это серьезная работа”, - отметил Билоус.

Он также подчеркнул, что процесс возмещения предполагает детальный анализ агентов, в особенности тех, что представляют риск. По словам Билоуса, сотрудники Миндоходов уже определили ряд рисковых предприятий, и при министерстве создана специальная рабочая группа, которая анализирует работу предприятий и компаний, в том числе, уличенных в уклонении от уплаты налогов посредством налоговых ям.

«Хочу отметить, что теневой оборот налоговых ям составил до 200 млрд грн в прошлом году», - сказал Билоус.

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Глава налоговой сообщил, что в ведомстве была создана группа, в состав которой вошли и работники налоговой, и консультирующие эксперты от бизнеса, и представители других ведомств, которая расследует криминальные схемы по уклонению от уплаты налогов, действующие в Украине последние годы.

“За неполные три недели мы определили ряд рисковых предприятий, то есть налогоплательщиков, которые фактически в той или иной форме принимали участие в рисковых, я бы сказал, криминальных схемах. Сейчас создана отдельная рабочая группа в разрезе регионов, департаментов, в нее привлечены представители других министерств и ведомств. Мы работаем, ведем диалог как со структурами, которые создавали криминальные схемы, так и с теми, кто пользовался этими криминальными схемами”, - сказал он.

Также Билоус отметил, что были пересмотрены критерии формирования плана налоговых проверок в сторону сокращения нагрузки и давления на “белый” бизнес, то есть тот, который зарекомендовал себя как честный бизнес.

“Мы уже изменили критерии формирования плана налоговых проверок и отбора плательщиков, которых мы будем проверять, таких, которые вероятно уклоняются от уплаты налогов. Нужно вообще убрать проверки с некоторых сегментов рынка. Статистика показывает, что объем дополнительных проверок ... он ужасный. Эту практику будем менять”, - подчеркнул Билоус.

Как сообщал УНИАН, ранее новый глава налоговой Билоус назвал стабилизацию поступлений в бюджеты всех уровней первоочередной задачей органов Миндоходов. При этом он подчеркнул, что должны быть задействованы все резервы для обеспечения стабильных поступлений за счет упразднения схем уклонения от уплаты налогов и ликвидации конвертационных центров. По словам Билоуса, все выведенные из тени средства необходимо привлекать в экономику.

По оценкам правительства, задолженность по возмещению НДС составляет более 20 млрд грн и в качестве инструмента погашения долгов премьер-министр Арсений Яценюк предложил осуществить третий в истории Украины выпуск НДС-облигацией. При этом в Минфин уточнили, что предположительный объем выпуска может составить 16 млрд грн, условия выпуска бумаг находится в обсуждении. В то же время первый выпуск облигаций может быть осуществлен до конца апреля. 12 марта Игорь Билоус был назначен главой ликвидационной комиссии Миндоходов и ответственным за проведение налоговой политики.