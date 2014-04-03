Европарламент поддержал введение торговых льгот для Украины

Европарламент на состоявшемся в бельгийской столице заседании проголосовал за введение Евросоюзом торговых льгот для Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента, передает ИТАР-ТАСС.

Ранее соответствующее предложение одобрил парламентский комитет по международной торговле. Депутаты предлагают отменить действие 98% таможенных пошлин, которые уплачивают украинские экспортеры на границах ЕС.

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Как ожидают в ЕС, эта односторонняя мера будет стимулировать рост экономики Украины, сохраняя ее производителям и экспортерам до 487 млн евро в год.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон заявила в марте, что Евросоюз уже через несколько недель начнет вводить торговые преференции для Украины.

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Речь идет об отмене пошлин, в частности, на украинские сельскохозяйственные товары и продукцию текстильной промышленности. Данные преференции будут действовать, по меньшей мере, до 1 ноября.