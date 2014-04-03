Пик падения экономики будет во второй половине года – банкир

Пик падения экономики будет во второй половине текущего года, и спад ВВП по итогам года может составить 1,5%. Такое мнение высказал журналистам глава совета Независимой ассоциации банков Украины, старший советник «Альфа-Банка» (Украина) Роман Шпек в ходе круглого стола в Киеве.

Банкир отметил, что темпы падения экономики в текущем году ниже, чем за аналогичный период 2012 и 2013 годов, из чего следует, что экономика «не достигла дна».

«Пик падения будет во второй половине этого года», - прогнозирует Шпек.

Прогнозы экспертов «Альфа-Банка» (Украина) оказались более оптимистические, чем правительственные, согласно которым в текущем году ожидается спад ВВП на 3%. «По нашим расчетам, темпы падения ВВП составят 1,5%», - отметил Шпек.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров прогнозирует снижение ВВП Украины по итогам 2014 года на 3% при инфляции 12-14%.

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Вместе с тем, первоначальная редакция закона о госбюджете, принятая в январе 2014 года предполагала рост реального ВВП на 3% при инфляции 8,3%.