Кабмин ухудшил ключевые макроэкономические прогнозы на 2014 год

Кабинет министров Украины пересмотрел в сторону ухудшения ключевые макропоказатели развития экономики страны по итогам 2014 года, закрепив новые прогнозные ориентиры в соответствующем постановлении №82.

Постановление размещено на сайте правительства.

В частности, номинальный ВВП уменьшен с первоначально прогнозируемого показателя в 1,65 трлн грн до 1,57 трлн грн. Показатель инфляции закреплен на уровне 8,5%, а декабрь к декабрю – 12% (первоначальный прогноз 8,3%). Прогноз прибыли прибыльных предприятий сокращен до 253,2 млрд грн с 302,1 млрд грн. Прогноз объема фонда оплаты труда по итогам года снижен до 459,8 млрд грн с 511,6 млрд грн, а показатель средней зарплаты – до 3379 с 3575 грн.

Уровень безработицы, по оценкам Кабмина, составит 8,2% по методологии МОТ при первоначальном прогнозе 7,1%. Также уменьшен прогнозный показатель экспорта и импорта. В частности, прогноз экспорта по итогам года снижен до 82,7 млрд долл. с 104,7 млрд долл., импорта – до 95,3 млрд долл со 119,3 млрд долл.

Ранее Кабмин спрогнозировал падение ВВП по итогам года на 3%, хотя первоначальная редакция закона о госбюджете, принятого в январе 2014 года, предполагала рост ВВП на 3%.

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