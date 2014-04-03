Минюст упростил перерегистрацию крымских компаний на материке

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко во время пресс-конференции в УНИАН.

«Вопрос относительно возможности быстрого перевода бизнеса из Крыма на территорию материковой Украины... Очень много компаний и предприятий обратились в Минюст, которые желают платить налоги именно в Украине, не платить эти налоги крымской псевдовласти. Мы, Министерство юстиции, упростили процесс перерегистрации украинских компаний и предприятий с территории Крыма на территорию материковой Украины», - сообщил министр.

Также Петренко добавил, что «сегодня происходит процесс обеспечения дальнейшей судьбы тех наших граждан, которые заявили о своем желании переехать (из Крыма - УНИАН) на материковую часть Украины, которые работали в органах юстиции. Подавляющее большинство работников юстиции не перешли на сторону псевдовласти».

«Я назначил бывшего руководителя Севастопольской регистрационной службы на должность руководителя регистрационной службы Киевской области, это человек, который в чрезвычайно тяжелых условиях под давлением не отдал никаких документов захватчикам, связанных с собственностью наших граждан», - отметил министр.

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При этом он подчеркнул: «Мы регулируем вопросы максимальной правовой помощи тем гражданам Украины, которые остались в Крыму. Вопросы, связанные с защитой права собственности, мы урегулировали путем перевода всех реестров из Крыма в Херсонскую область. Сейчас наши соотечественники могут осуществлять перерегистрацию прав собственности на имущество и защищать это имущество».