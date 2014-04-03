В Украине с мая конфискованное имущество будут продавать на бирже

С 1 мая Министерство юстиции Украины введет электронную систему биржевых торгов, которая позволит в 2 раза увеличить поступления в бюджет.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко во время пресс-конференции в УНИАН.

«Мы инициировали вопрос о введении электронной системы биржевых торгов всем конфискованным имуществом. Эта практика есть в Грузии, в странах ЕС. С 1 мая мы вводим электронную систему биржевых торгов, которая позволяет любому желающему через систему Интернет зарегистрироваться и приобрести любое имущество, которое выставляется на продажу через прозрачный аукцион», - отметил министр.

«Мы прогнозируем, что введение электронной системы биржевых торгов – это будет первый пилотный проект, который позволит увеличить поступления в бюджет минимум в два раза, он позволит ликвидировать коррупцию в системе государственной исполнительной службы, потому что не будет ни одного прямого контакта между государственным исполнителем и участником торгов», - сообщил Петренко.

Он отметил, что «проект будет сигналом для всей государственной службы как позитивная системная реформа в органах юстиции и в системе Кабинета министров».

«По первым результатам этой реформы мы сможем дать информацию буквально через несколько месяцев», - сказал министр юстиции.

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