Временные администрации могут ввести еще в нескольких банках

Фонд гарантирования вкладов физических лиц, который с начала года уже ввел временные администрации в пяти банках, не исключает возможности введения временной администрации и в других банках.

Об этом сообщил журналистам директор-распорядитель фонда Василий Пасичник на круглом столе в Киеве.

Он отметил, что ситуация на банковском рынке остается неблагоприятной. «Не исключено, что могут быть и другие банки. Но ничего страшного в этом нет, это рынок – кто-то рождается, кто-то умирает», - сказал Пасичник.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов с 14 марта ввел временные администрации в банках «Форум» и «Меркурий» сроком на 3 месяца, до 13 июня 2014 года, на основании решения НБУ о признании этих банков неплатежеспособными. Ранее, 3 марта, Фонд ввел временные администрации в «Брокбизнесбанке» и «Реал Банке», 17 января – в банке «Даниэль».

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Также фонд продолжает ликвидацию банков «Таврика», «Эрде Банк», «Базис», «Инновационно-промышленный банк», «Столица», «Соцком Банк», «Владимирский», «Диалогбанк», но выплаты вкладчикам этих банков, которые положено возместить за счет средств фонда, проведены практически на 100%.

Фонд продлил ликвидацию банка «Таврика», которая проводится с 21 марта 2013 года, до 20 марта 2015 года. Всего за период действия временной администрации и ликвидации банка до 1 февраля текущего года его вкладчики получили 1,820 млрд грн, или 99,5% суммы, подлежащей выплате из Фонда гарантирования вкладов.

В период временной администрации банка вкладчики могут получить средства по депозитам, срок действия которых закончился, и по текущим счетам, с процентами на дату признания банка неплатежеспособным, в пределах 200 тыс. грн.