Шлапак надеется в этом году получить от внешних кредиторов $13 млрд

Украина рассчитывает получить от международных кредиторов и доноров по итогам 2014 года 13 млрд долларов, и более половины данной суммы придется на Международный валютный фонд. Об этом сообщил журналистам глава Министерства финансов Украины Александр Шлапак.

"В этом году общая сумма внешних ресурсов нами оценивается в 13 млрд долл.", - сказал министр.

При этом он отметил, что правительство пока не договорилось с МВФ о размере помощи в 2014 году, но рассчитывает получить около 7 млрд долл.

"Об этом мы до сих пор не можем договориться с Международным валютным фондом. Мы будем ждать от них 7 млрд долл. Остальное мы планируем собрать на донорской конференции от других кредиторов", - сказал Шлапак.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что общий ресурс финансовой помощи, в том числе в виде кредитов международных финансовых организаций, который может быть предоставлен Украине в текущем году, может достичь 13,5 млрд долл.

По словам министра финансов, объем первого транша кредита Украине от Международного валютного фонда в рамках программы сотрудничества stand-by может составить около 3 млрд долл., половина из которых пойдет на пополнение резервов Национального банка Украины , а половина – в государственный бюджет.