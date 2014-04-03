Доллар на межбанке поднялся до 11,60 гривень

В четверг, 3 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 11,5000/11,6000 грн/долл. против 11,4300/11,5000 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 15,8315/15,9750 грн/евро против 15,7260/15,8280 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3745/1,3775.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов понизились до 0,3219/0,3263 грн/рубль против 0,3216/0,3236 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,5360 (+0,2060).

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Как сообщал УНИАН, в среду, 2 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,3200/11,4200 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 15,6130/15,7570 грн/евро, к российскому рублю - 0,3207/0,3244 грн/рубль.