Доходы бюджета Украины за квартал выросли почти на 5 млрд гривень

По оперативным данным Госказначейства, в первом квартале 2014 года в общий фонд госбюджета поступило 78,4 млрд грн, что на 6,5 млрд грн, или на 9%, превышает показатель января-марта 2013 года. В специальный фонд госбюджета за отчетный период поступило 10,3 млрд грн, что ниже прошлогоднего показателя на 1,6 млрд грн, или на 13,4%.

Также сообщается, что в январе-марте т.г. возмещено 8,9 млрд грн НДС, что на 4,8 млрд грн (на 35%) меньше соответствующего показателя за январь-март 2013 года.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины по итогам января-февраля 2014 года составил 5,279 млрд грн, что в 2,3 раза, или на 2,945 млрд грн, больше дефицита по итогам января-февраля 2013 года в размере 2,334 млрд грн. За январь-февраль 2014 года в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины поступило 52,2 млрд грн, что на 4,2%, или 2,29 млрд грн, меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Читайте такжеКабмин не будет вводить новые налоги, но расширит налоговую базу

Верховная Рада 27 марта приняла закон о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год", предполагающий сокращение доходной части бюджета на 2014 год на 24,7 млрд грн и сокращение расходов на 23,8 млрд грн при дефиците бюджета в объеме 68,5 млрд грн.