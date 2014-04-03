В РФ признали, что падение экономики страны будет затяжным

"По нашей оценке, наша экономика не находится в состоянии кризиса, но это состояние стагнации. Если мы раньше ожидали, что эта стагнация прекратится в первом квартале или в середине года, то сейчас есть риски, что, не предпринимая мер, она может затянуться", - сказал Клепач на конференции Высшей школы экономики в четверг, сообщает агентство Reuters.

Опрошенные агентством экономисты ожидают роста экономики на 0,8 процента при официальном прогнозе 2,5 процента. Начальник Клепача Алексей Улюкаев предрекал замедление роста в текущем году до 0,6 процента при оттоке капитала в $100 миллиардов и рецессию при бегстве $150 миллиардов.

Отток капитала из России ускорился после аннексии Крыма и санкций Запада. Клепач в четверг назвал оценку в $100 миллиардов "базовой".

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"Все эти события показали, что мы по-прежнему очень чувствительны к событиям на мировом рынке. То, что мы видим - это крайне высокую чувствительность нашей экономики, динамики ВВП и корпоративного сектора, банковского сектора не только к динамике цен на нефть, но и к ситуации, связанной с оттоком капитала", - сказал он.

По словам Клепача, в первом квартале рост ВВП превзойдет первоначальный прогноз ввиду пересмотра базы сравнения, но в целом за год будет едва заметным.

"Спектр оценок широкий. Мы можем иметь и рост существенно ниже 1 процента, если брать нынешние сложившиеся тенденции. Хотя, Росстат пересмотрел сильно динамику за 2013 год, и это повышает ожидаемые результаты первого квартала. Если раньше мы ожидали 0,4-0,5 процента год к году, то сейчас возможно будет больше - 0,8 процента".

Как сообщал УНИАН, 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила, что за присоединение к РФ на референдуме проголосовали 96,6% жителей автономии. 18 марта в Кремле подписали «договор» о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ. 21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации.

США и Евросоюз отказались признавать результаты крымского референдума и внедрили санкции в отношении ряда российских бизнесменов и чиновников, заморозив их активы за границей и установив визовые ограничения.