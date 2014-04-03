Фонд гарантирования предлагает изменить критерии определения проблемных банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц предлагает изменить критерии определения проблемных банков и повысить ответственность их собственников, сообщил сегодня журналистам директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Василий Пасичник в ходе круглого стола в Киеве.

«Намного проще всем будет работать, и нам, и Национальному банку, если бы мы изменили критерии и подходы относительно определения проблемности, неплатежеспособности банка. Мы всегда опаздываем с принятием этого решения. И когда приступаем к выведению банка с рынка, реально выводить уже нечего», - сказал Пасичник. Он отметил, что максимальному количеству клиентов проблемного банка будет выгодно, если банк продолжит существовать как работающая структура, а не просто будет выведен с рынка.

Также, по словам главы фонда, в настоящее время недостаточно урегулировано обеспечение прозрачности структуры собственности банков. «Этот вопрос должен быть решен. На сегодня мы не повернулись лицом к реальным собственникам банков, а собственник банка – одновременно и лучший друг, и худший враг, в зависимости от ситуации», - добавил Пасичник.

Кроме того, глава фонда подчеркнул необходимость повышения ответственности собственников перед своими банками. «По моему мнению, необходимо уже решить этот вопрос. Нужна полная ответственность собственника существенного участия банка всем его имуществом», - сказал Пасичник.

По его мнению, повышение ответственности собственников банков будет способствовать решению целого ряда проблем. «В частности, проблем, связанных с выведением банком средств в кризисных ситуациях, своевременности поддержки этого банка», - пояснил Пасичник.

Глава фонда сообщил, что со своей стороны фонд уже работает над соответствующим законопроектом совместно с Национальным банком, где будут урегулированы вопросы, связанные с выведением проблемного банка с рынка.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов с 14 мартаввел временные администрации в банках «Форум» и «Меркурий» сроком на 3 месяца, до 13 июня 2014 года, на основании решения НБУ о признании этих банков неплатежеспособными. Ранее, 3 марта, Фонд ввел временные администрации в «Брокбизнесбанке» и «Реал Банке», 17 января – в банке «Даниэль».

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В рамках действующего законодательства, Фонд гарантирования вводит временную администрацию в банк на основании решения НБУ о признании этого банка неплатежеспособным. В свою очередь, принятие такого решения возможно при наличии ряда критериев неплатежеспособности, в частности, невыполнения банком обязательств перед вкладчиками и/или не проведения им платежей клиентов в течение 10 дней подряд.