Обама подписал закон об оказании финпомощи Украине



Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы Белого дома.

Президент США Барак Обама подписал закон о выделении Украине $ 1 млрд. в виде кредитных гарантий.

Закон, подписанный президентом США в четверг, также требует прямого введения санкций в отношении определенных лиц, которые ”подрывают независимость, суверенитет и территориальную или экономическую целостность Украины”.

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Санкции сводятся к замораживанию активов, находящихся под юрисдикцией США и до отказа в выдаче американских въездных виз. Действие санкций распространяется не только на людей, непосредственно виновных, по мнению властей США, в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины, а и на деловых партнеров этих людей и членов их семей.

Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла накануне законопроект, предусматривающий предоставление экономической помощи Украине и применения санкций против России. Ранее этот документ уже был одобрен сенатом Конгресса.