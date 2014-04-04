Медведев отменил нулевые пошлины на газ для Украины

Соответствующее постановление подписал в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пишет ИТАР-ТАСС.

Постановление вступает в силу по истечении 30 дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие со 2 апреля 2014 года.

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Как сообщал УНИАН, 3 апреля правительство РФ в связи с односторонней денонсацией соглашений с Украиной по Черноморскому флоту, в том числе харьковских соглашений, отменило льготную таможенную пошлину на газ для Украины, что предусматривает повышение цены на газ на 100 долларов - до 485 долларов за тысячу кубометров.